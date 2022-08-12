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В окупованому Мелітополі – черговий вибух, спрацював саморобний вибуховий пристрій, – мер

Інформація уточнюється.

В окупованому Мелітополі – черговий вибух, спрацював саморобний вибуховий пристрій, – мер
Окупанти у Мелітополі. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уранці 12 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області відбувся гучний вибух.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

“Щойно один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі”, – йдеться в повідомленні.

Федоров нагадав, що рух опору пильно стежить за колаборантами.

“Рух опору знає кожного в обличчя і на ім'я й нікого не залишить без належної уваги”, – наголосив він.

 

Як повідомлялося, уночі 10 серпня в Мелітополі пролунав гучний вибух. За інформацією мера міста, загорілася будівля сервісного центру МВС, яку захопили росіяни.

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