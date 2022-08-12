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Учора українські військові знищили ще 200 окупантів, три танки і один літак

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Учора українські військові знищили ще 200 окупантів, три танки і один літак

Російська армія вже втратила у війні з Україною близько 43 200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, один літак і два засоби ППО.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 849 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 4 108 (+8) од,
  • артилерійських систем – 975 (+1) од,
  • РСЗВ – 261 (+0) од,
  • засобів ППО – 136 (+2) од,
  • літаків – 233 (+1) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6),
  • крилатих ракет – 185 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 021 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 90 (+0).

 

Нагадаємо, 11 серпня окупанти безуспішно наступали на Слов’янському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог має часткових успіх внаслідок наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве на Донеччині.

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