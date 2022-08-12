​Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на ЗАЕС, проте Росія не дає експертам доступ до електростанції

Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія.

Про це заявив у Twitter постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Дипломат закликав РФ виконати низку вимог для безпечної та ефективної роботи місії:

Голосно та чітко заявити, що негайно та без будь-яких умов приймає місію МАГАТЕ;

Припинити обстріл Нікополю та Марганцю, через які експерти повинні проїжджати дорогою до станції.

Розмінувати об’єкти Запорізької АЕС та підходи до станції;

Вивести з АЕС своїх військових і техніку.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй нині не обговорюють ідею введення миротворців на територію Запорізької АЕС.