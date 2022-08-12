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​Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на ЗАЕС, проте Росія не дає експертам доступ до електростанції

Ситуацію на Запорізькій атомній електростанції контролює РФ.

​Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на ЗАЕС, проте Росія не дає експертам доступ до електростанції
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія.

Про це заявив у Twitter постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Дипломат закликав РФ виконати низку вимог для безпечної та ефективної роботи місії:

  • Голосно та чітко заявити, що негайно та без будь-яких умов приймає місію МАГАТЕ;
  • Припинити обстріл Нікополю та Марганцю, через які експерти повинні проїжджати дорогою до станції.
  • Розмінувати об’єкти Запорізької АЕС та підходи до станції;
  • Вивести з АЕС своїх військових і техніку.

 

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй нині не обговорюють ідею введення миротворців на територію Запорізької АЕС

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