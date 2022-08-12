Окупанти завдали 8 ударів гелікоптерами у напрямку українських позицій на півдні

Росіяни також атакували штурмовою авіацією.

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Окупанти завдали у напрямку українських позицій та вивільнених населених пунктів на півдні 8 ударів гелікоптерами.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення”, – зазначили в ОК.

Також російська армія завдала 4 удари штурмовою авіацією.

Наших втрат немає.

Нагадаємо, вчора російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення у південному напрямку.