Російські окупаційні війська за день 10 разів обстріляли Сумщину, - Живицький

Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії.

Сьогодні, 11 серпня, росіяни 10 разів обстрілювали шість прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що обстріляні були Білопільська, Новослобідська, Есманська, Путивльська, Шалигінська та Великописарівська громади Сумщини.

Всього було зафіксовано 137 прильотів.

Живицький зазначив, що обійшлось без людських втрат, але є руйнування та втрата врожаю.

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству.

Крім того, через артобстріл в Білопіллі опівдні пошкоджені два житлові будинки.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області з використанням реактивних систем залпового вогню "Смерч".