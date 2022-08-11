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Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуйованих з Донеччини

Наразі масова евакуація з Донецької області відбувається поїздами.

Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуйованих з Донеччини
Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Сьогодні, 11 серпня, Кіровоградщина зустріла черговий евакопотяг із Донецької області. 

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Він повідомив, що майже 200 евакуйованих громадян прибули у Знам’янку в 5 вагонах. 

Серед них - чимало багатодітних родин, маломобільних, мам з немовлятами.

Зустрічати евакуйованих ДСНС, медикам, волонтерам та іншим службам допомагали місцеві освітяни. 

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Нагадаємо, держава гарантуватиме транспортування та виплати в межах обов’язкової евакуації з Донецької області. Наразі усі люди, що зголосяться на евакуацію з регіону, зможуть отримати інформацію через відповідні бюлетені, які вже розповсюджують на рівні територіальних громад, сайтах та через інші доступні засоби комунікації.

Також повідомляється, що обов’язкова евакуація буде продовжуватися в наших регіонах, а не лише у Донецькій області, як зараз. 

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