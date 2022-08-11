Сьогодні, 11 серпня, Кіровоградщина зустріла черговий евакопотяг із Донецької області.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він повідомив, що майже 200 евакуйованих громадян прибули у Знам’янку в 5 вагонах.

Серед них - чимало багатодітних родин, маломобільних, мам з немовлятами.

Зустрічати евакуйованих ДСНС, медикам, волонтерам та іншим службам допомагали місцеві освітяни.

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Фото: Пресслужба Кіровоградської ОВА

Нагадаємо, держава гарантуватиме транспортування та виплати в межах обов’язкової евакуації з Донецької області. Наразі усі люди, що зголосяться на евакуацію з регіону, зможуть отримати інформацію через відповідні бюлетені, які вже розповсюджують на рівні територіальних громад, сайтах та через інші доступні засоби комунікації.

Також повідомляється, що обов’язкова евакуація буде продовжуватися в наших регіонах, а не лише у Донецькій області, як зараз.