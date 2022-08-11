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ООН не обговорює введення миротворців на територію ЗАЕС, - Дюжаррік

"Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря".

ООН не обговорює введення миротворців на територію ЗАЕС, - Дюжаррік
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

В Організації Об'єднаних Націй нині не обговорюють ідею введення миротворців на територію Запорізької АЕС, повідомляє "РБК-Україна".

Про це на брифінгу заявив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За словами Дюжарріка, Україна та Росія "самі здатні забезпечити безпеку" ЗАЕС. 

"Я не думаю, що є якесь обговорення розгортання миротворців ООН. Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря", - сказав речник генсека ООН.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Через обстріли на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, тож роботу продовжують працівники попередньої зміни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС.

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