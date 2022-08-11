Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано 10 “прильотів”

Сьогодні вдень російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє у Telegram державне підприємство “Енергоатом”.

“Зафіксовано п’ять “прильотів” у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився. Ще п’ять “прильотів” сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатому, внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, роботу продовжують працівники попередньої зміни.

Ситуація на станції наразі є контрольованою, додають в компанії, яка є оператором чотирьох українських атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про те, що Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС. На його думку, це буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.

До слова, 7 серпня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.