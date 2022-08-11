Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов

Російських офіцерів продовжують репресувати за провал цілей у війні проти українців.

Росія продовжує репресії проти найвищого і старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів в Україні.

Російські міністр оборони Сергій Шойгу і начальник генштабу Валерій Герасимов залишаються на посадах винятково для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні повномасштабного вторгнення, відсторонені та перебувають під слідством. З урахуванням вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябрівка" очікуються нові кадрові рішення стосовно керівного складу", – заявив він.

Порівняно з минулим тижнем Росія удвічі збільшила кількість авіаударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі. Літаки і вертольти не заходять у зону дії нашої протиповітряної оборони.Результативність дії таких ударів низька – це більше психологічний вплив.

РФ продовжує поповнювати втрати і комлектувати резервів. Більшість підрозділів, які зараз формуються, складається із "добровольців" – близько 60%.

"Ці добровольці уклали короткострокові контракти. 40% – це військовослужбовці, які вже брали участь у бойових діях на території України", – повідомив Громов.

Морально-психологічний стан так званих добровольців – задовольний, а військових із досвідом – низький.

На тимчасово захоплених територіях Луганської області окупанти продовжують примусову мобілізацію мирних мешканців. За наявними даними, росіяни хочуть призвати 8000 осіб.

За тиждень основні зусилля Кремль зосередив на Бахмутському, Краматорському та Авдіївському напрямках. Відмічається нарощування сил на Новопавлівському напрямку. Росіяни продовжують перегруповання своїх літаків на бази в Криму, але у звʼязку з останніми подіями подальші плана ворога невідомі.

На північно-західному напрямку ознак формування ударних угруповань не виявлено. Обстановка стабільна і контрольована. ЗСУ ведуть стабілізаційну операцію у межах Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей. Уздовж державного кордону розгорнуто шість батальйонів білоруських збройних сил. Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну. За попередніми даними, до 13 000 чинних і колишніх військових білоруських спецоперацій підписали згоду на участь у війні проти України. Ідеологічної складової вони не мають – тільки фінансовий інтерес.

Агресор запрошує на білоруські полігони і іноземців. 3 серпня на аеродром Мочулище (Мінська область) прибули перші іноземні команди з представників РФ, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Таджикистану, Лаосу, Сирії, Малі. 8 серпня відмітили особовий склад рязанського училища.

На Чернігівському і Сумському напрямках триває ротація збройних сил Росії, які виконують завдання у Брянській і Курській областях. Не виключається, що під приводом ротації може збільшитись кількість ворожих сил. Протягом тижня ворог стріляв у районах: Залізний Міст, Миколаївка, Гай, Синьківки (Чернігівщина) і Середина-Буда, Павлівка, Бруски, Мезенівка, Михальчина Слобода (Сумщина) – 64 обстріли наших військ.

На Харківському напрямку росіяни зосередились на недопущенні просування наших військ у бік кордону. Завдавали ударів, зокрема, касетними боєприпасами в районах Світличного, Мосьпанова, Уд, Соснівки, Питомника, Руських Тишок, Циркунів, Печенегів, Базалівки, Перемоги. Були авіаудари в пʼяти районах і ракетні удари. Сили обороин вели стримувальні і наступальні дії.

На Словʼянському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій і пошуку слабких місць оборони. Задіяв ствольну і реактивну артилерію в районах Долини, Адамівки, Краснопілля, Вірнопілля, Мазанівка, Гусарівка. Богородичне, Григорівка, Іванодарівка – авіадуари. краматорськ і Словєянськ – ракетні удари. В районі Богородичного і Святих Гір – ДРГ.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог наступав із метою взяття під контроль Соледара, Бахмута, Авдіївки, Пісків. Не припиняє штурми біля населеного пункту Піски – тільки за сьогодні було сім спроб. Військове керівництво спрямувало резерви для часткової ротації наших підрозділів та їх посилення. Учора в районах Пісків і Спартака сухопутні війська знищили чотири танки і живу силу противника. Біля Єгорівки ЗСУ знищили сім танків і три БМП. Загалом на східному напрямку ворог позбувся за вчора 12 танків.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Стріляв уздовж усієї лінії зіткнення, завдавав авіаударів та ракетних ударів біля Запоріжжя і Трудового.

На південному напрямку обстановка стабільна і контрольована. На Криворізському та Миколаївському напрямках ворог зосередився на утриманні займаних позицій. Обстрілював зі ствольної і реактивної артилерії, проводив авіаудари в Миколаївській та Одеській областях. Більшість ударів – по Миколаєву.

На Херсонському напрямку ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Інгульця та покращують оперативне положення.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів". Внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", – прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сьогодні вночі біля білоруського аеродрому "Зябровка", який використовує Росія, пролунали вибухи і було видно спалахи вогню. Офіційна версія – спалах двигуна.