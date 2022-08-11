Кабмін пропонує зміни до законодавства про колабораційну діяльність, - Верещук

Кабінетом міністрів України пропонуються зміни до законодавства щодо колабораційної діяльності, а також примусової паспортизації громадян на тимчасово окупованих територіях.

Про це на брифінгу повідомила Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає кореспондент LB.ua.

«Ми запропонували уточнити диспозицію частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу, зауваживши, що каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади. За винятком випадків, які будуть визначені законом. Ми чітко передбачили такі випадки. Наприклад, доставлення пенсії, медичних послуг, житлово-комунальних послуг, робота банків - не є колабораційною діяльністю», - заявила вона.

Оскільки наразі усі громадяни, що на тимчасово окупованих територіях надають медичні, освітні, послуги зв’язку та забезпечення пенсіями, за чинним законодавством підпадають під ознаки статті про колаборанство.

За прогнозами Верещук, відповідні зміни до закону будуть розглянуті у комітетах Верховної Ради та доопрацьовані для голосування за закон в цілому.

«Ми хочемо, щоб люди на ТОТ знали. Ми не вважаємо їх колаборантами за визначенням, бо вони зараз там змушені виживати. Ми лише хочемо, щоб люди знали про те, що на них чекає лише у разі добровільного посібництва та колабораційної діяльності з ворогом», - зазначила Верещук.

Також міністерство підготувало зміни до законодавства щодо примусової паспортизації наших громадян на тимчасово окупованих територіях.

«Вкрай необхідно чітко визначити та окреслити в законодавстві кримінальну відповідальність за примусову паспортизацію», - заявила Віцепрем’єр-міністр.

За її словами, у Кримінальному кодексі пропонується чітко прописати норму про позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна для уповноважених на виконання функцій держави осіб або представників місцевого самоврядування, які отримали громадянство чи документи країни-агресора.

«Ми мусимо зупинити парад паспортизації людей, які мають брати на себе відповідальність за людей та дії на цих територіях», - додала вона.

Також пропонується норма, за якою «примус отримувати такі паспорти буде прирівнюватися до кримінального злочину з відповідальністю від 5 до 8 років». Так само окрема відповідальність буде запроваджена за пропаганду отримання паспортів країни-агресора.

За примусову примусову паспортизацію або депортацію жодних санкцій для громадян України не буде.

Раніше повідомлялось, що правоохоронний комітет Верховної Ради України працює над змінами до законів про посилення відповідальності за державну зраду та колабораціонізм. Крім того, у Раді готують проєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.