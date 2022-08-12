Дуже небезпечно палити в небезпечних місцях, – Резніков про причетність України до вибуху в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував вибух, що стався 9 серпня на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це повідомляє датський телеканал DR.

“Я вважаю, що справа в порушенні правил безпеки якимись військовими РФ, які перебували на цій базі. Вони, вірогідно, заразом кидали сигарети у різних місцях, тож ми побачили результат. Дуже небезпечно палити в небезпечних місцях”, – заявив міністр у відповідь на запитання про причетність України до атак на аеродром.

Резніков додав, що Міністерство оборони хоче побачити супутникові знімки і зрозуміти втрати російської армії внаслідок вибуху.

“Я думаю, що вони втратили кілька літаків, бомб, ракет тощо. Вони використовували цей аеродром проти України, вони звідти бомбардували нас, стріляли по нам, направляли ракети – крилаті та балістичні. Це була ключова база, звідки Росія заподіювала лихо та злодіяння проти України”, – підсумував він.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району поряд з авіабазою російських військових.

У Міноборони Росії заявили, що причиною вибуху на території аеродрому стала "детонація кількох авіаційних боєприпасів". Внаслідок інциденту одна людина загинула, кілька було поранено.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, військовий аеродром “Саки” у селищі Новофедорівка – один із п'яти кримських аеродромів, які російські окупанти можуть використовувати для зльотів літаків, що завдають авіаційних ракетних ударів по Україні.