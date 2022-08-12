Україна закликає адміністрацію Байдена накласти санкції на всі російські приватні банки, - посол у США

Україна закликає адміністрацію президента Байдена накласти санкції на всі російські приватні банки, щоб покласти край здатності президента Путіна вести війну.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Видання інформує, що за словами посла, уряд президента Зеленського хоче, аби США додавали по кілька банків на тиждень до свого санкційного списку фінансових установ.

«Санкції такі ж важливі як і зброя», - відзначила Маркарова, повідомивши, що відповідний запит до Міністерства фінансів вже передано.

За її словами, будь-який російський банк є законною мішенню для санкцій, оскільки всі вони фактично залучені до фінансування воєнної кампанії Путіна.

«Як тільки один банк потрапляє під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи військових», - сказала вона, додавши, що також наполягає на визнанні Держдепартаментом Росії державою спонсором тероризму.

У той час як кілька банків можна було б позбавити санкцій для певних цілей, «все інше має бути піддано санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням своєї терористичної машини, яка веде війну», - сказала вона.

Нагадаємо, на думку експертів KSE Institute в дослідженні "Вплив санкцій на російську економіку" під редакцією членів групи Єрмака-Макфола Наталі Шаповал та Джейкоба Нелла, вплив санкцій стане критичним для Росії до кінця 2023 року.