У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом

У Старобільську Луганської області вибухнуло авто з колаборантом, якого окупанти призначили “керівником МРЕО”.
Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“У Старобільську... підірвали авто із так званим "начальником МРЕО", – йдеться в повідомленні.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що мова про Аскяра Лайшева. Водієві вдалося вибратися з машини і його доправили до лікарні.
Нагадаємо, уранці 12 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області відбувся гучний вибух. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій.