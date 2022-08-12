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У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом

Він вибрався з машини і був відправлений до лікарні.

У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом
Фото: Сергій Гайдай у Facebook

У Старобільську Луганської області вибухнуло авто з колаборантом, якого окупанти призначили “керівником МРЕО”.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“У Старобільську... підірвали авто із так званим "начальником МРЕО", – йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що мова про Аскяра Лайшева. Водієві вдалося вибратися з машини і його доправили до лікарні.

 

Нагадаємо, уранці 12 серпня в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області відбувся гучний вибух. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій. 

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