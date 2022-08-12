У Сєвєродонецьку відбувся випускний: атестати “ДНР” отримали п’ятеро випускників

Росіяни обіцяють відбудувати школи в місті, але немає кому в них вчитися.

Російські окупанти демонструють турботу про населення Сєвєродонецька, роздаючи час від часу безкоштовний хліб і даючи можливість прийняти душ раз на три місяці.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Приїздять якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами РФ (йдеться про Дмитра Медведєва, який опублікував фото з окупованої території – ред.), обіцяють відремонтувати школи. До речі, більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках “Великого будівництва” та інших державних програм підтримки. Так, хто в цих школах буде вчитися”, – зауважив він.

Гайдай додав, що в Сєвєродонецьку відбувся випускний: п’ятеро осіб отримали атестати “ЛНР”.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти пропонують митися у вуличних душових наметах. Зі 100 тисяч населення, яке проживало у місті до війни з Росією, залишилось приблизно 10 відсотків.