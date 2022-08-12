На півдні авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів

На півдні українська авіація завдала два удари – по опорному пункту ворога, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу ліквідували у південному напрямку 19 окупантів.

Також знищено чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки і склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

Нагадаємо, Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.