На Харківщині тракторист підірвався на міні

На щастя, чоловік залишився в живих.

Ще одна людина постраждала на території Харківської області під час проведення польових робіт.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Куп'янському районі тракторист наїхав на вибухівку.

Внаслідок вибуху його було госпіталізовано з відкритим осколковим переломом ключиці.

В Харківській ОВА закликали аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, у Державному департаменті США погодили виділення для України 89 мільйонів доларів на розмінування.