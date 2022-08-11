На Харківщині тракторист підірвався на міні

Ще одна людина постраждала на території Харківської області під час проведення польових робіт.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Куп'янському районі тракторист наїхав на вибухівку.
Внаслідок вибуху його було госпіталізовано з відкритим осколковим переломом ключиці.
В Харківській ОВА закликали аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС.
Нагадаємо, у Державному департаменті США погодили виділення для України 89 мільйонів доларів на розмінування.