МЗС РФ не погодилось, щоб Швейцарія представляла інтереси України в Росії

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Швейцарія не зможе представляти інтереси України в Росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

“Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в росії та росії в Україні, причому досить давно. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ані посередником, ані представником інтересів”, - сказав заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв.

Росія нагадала, що Швейцарія приєдналась до санкцій проти РФ, і звинуватила Швейцарію у підтримці “антинародного нацистського режиму в Києві”. Також Швейцарії закинули підтримку “агресивної русофобської кампанії, розгорнутої Заходом та Україною”.

Раніше повідомлялось, що Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги.