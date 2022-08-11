США звинуватили іранця в змові з метою вбивства колишнього радника Трампа з питань нацбезпеки

США висунули обвинувачення члену елітного Корпусу вартових іранської революції у змові з метою вбивства Джона Болтона – радника з національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Так, Шахрам Пурсафі, також відомий як 45-річний Мехді Резаї з Тегерана, ймовірно, хотів вбити Болтона у помсту за смерть командира Корпусу Касема Сулеймані, ліквідованого унаслідок удару американського безпілотника в січні 2020 року.

Відомо, що Пурсафі попросив жителя США сфотографувати Болтона нібито для майбутньої книги. Американець потім познайомив Пурсафі з таємним урядовим інформатором, який за певну плату міг зробити фото.

Після цього Пурсафі зв’язався з інформатором через зашифровану програму обміну повідомленнями та запропонував особі 250 000 доларів, щоб найняти когось для “усунення” Болтона. Ця сума пізніше зросла до 300 000 доларів.

Коли інформатор попросив Пурсафі конкретизувати запит, той сказав, що треба ліквідувати “хлопця”, і надав дані Болтона. Він також заявив, що не має значення, як буде скоєне вбивство, але що його “групі” потрібен відеозапис як доказ скоєння злочину.

Як пише Reuters, Пурсафі також був готовий заплатити 1 мільйон доларів за іншу“роботу”. Другою ціллю був держсекретар часів Трампа Майк Помпео, повідомив Морган Ортагус, який працював у той час речником Держдепартаменту.

Міністерство юстиції не прокоментувало цю інформацію.

Зазначимо, Іран не має угоди про екстрадицію зі Сполученими Штатами, і Пурсафі залишається на волі. ФБР оприлюднило в середу плакат про розшук з його фотографіями.

Shahram Poursafi is #wanted by the #FBI for allegedly using interstate commerce facilities in the commission of a murder for hire, and allegedly providing and attempting to provide material support to terrorists. Read more at https://t.co/9eeCcnsksI. @FBIWFO #NatSec pic.twitter.com/HcvvV92lDK — FBI (@FBI) August 10, 2022

Тегеран засудив дії США.

“Іран рішуче застерігає від будь-яких дій проти іранських громадян під приводом цих безглуздих і безпідставних звинувачень”, – заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Вашингтон не вважає, що звинувачення повинні вплинути на переговори з Тегераном щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на пом’якшення санкцій, заявив Reuters чиновник США на умовах анонімності.

Непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном завершилися у Відні в понеділок, коли представники Європейського Союзу заявили, що вони висунули остаточний текст для реанімації ядерної угоди, від якої Трамп відмовився у 2018 році.

Додамо, незрозуміло, як на ситуацію відреагує Корпус вартових – потужна політична фракція в Ірані, яка контролює бізнес-імперію, а також елітні збройні та розвідувальні сили, які Вашингтон звинувачує у глобальній терористичній кампанії.

Зазначимо, згідно з інформацією CNN, низка нинішніх та колишніх офіційних осіб США мають додаткову охорону через іранські загрози.

Member of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Charged with Plot to Murder the Former National Security Advisorhttps://t.co/pmXWkiQKSN pic.twitter.com/XcO7TJtE1d — Justice Department (@TheJusticeDept) August 10, 2022

Нагадаємо, 2 серпня президент США Джо Байден підтвердив вбивство лідера терористичної організації “Аль-каїда” Аймана Аль-Завахірі.