ЄС підготував проєкт документа, який вирішить долю нової ядерної угоди з Іраном, – Bloomberg

Іран та США мають лише кілька тижнів для ухвалення рішення.

США та Іран мають лише кілька тижнів, щоб вирішити, чи хочуть вони відновити свою ядерну угоду, після того як дипломати Європейського Союзу представили сторонам остаточний проєкт документа, який може забезпечити значне розширення експорту іранської нафти на світові ринки.

Про це пише Bloomberg.

Перемовини, що тривали у Відні 15 місяців, завершилися планом, який має схвалити президент США Джо Байден та його іранський колега Ібрагім Райсі.

Ядерна угода 2015 року дозволила країні Перської затоки зняти економічні санкції, включно з продажем нафти, в обмін на обмеження ядерної програми. Ситуація почала мінятися після того, як чотири роки тому адміністрація Дональда Трампа залишила Білий дім.

Потенційна угода визначає кроки, які зроблять Іран і США. Іран має ліквідувати свої запаси збагаченого урану в обмін на економічні поступки з боку американців.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель має направити лідерам повідомлення про те, що сторони тепер мають кілька тижнів, щоб вирішити – укладати повторно угоду чи ні. Очікується, що спецпосланець США Роберт Меллі та головний перемовник Ірану повернуться до своїх столиць вже 9 серпня.

Проєкт тексту, напрацьовний за посередництва Борреля, ще потребує всебічного вивчення, після чого Іран відповість чи можлива угода, повідомив представник Міністерства закордонних справ країни.

What can be negotiated has been negotiated, and it’s now in a final text.



However, behind every technical issue and every paragraph lies a political decision that needs to be taken in the capitals.



If these answers are positive, then we can sign this deal. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 8, 2022

Наполеглива вимога Тегерана, аби інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) припинили розслідування багаторічної ядерної діяльності, залишається основною проблемою, яку не вдалося вирішити під час перемовин. МАГАТЕ протягом багатьох років досліджує сліди урану, виявлені в декількох незадекларованих місцях, а правління агентства офіційно засудило Іран через те, що країна відмовилася співпрацювати у червні.

Зазначимо, дипломати з Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії та США є посередниками в переговорах між МАГАТЕ та Іраном. Але ці дискусії тривають окремо, і немає жодних гарантій, що Агентство, яке діє як незалежний ядерний аудитор, погодиться на компроміс.

Іран активізував свою ядерну діяльність і обмежив міжнародний моніторинг ядерних об’єктів після того, як США вийшли з початкової угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій.

Країна накопичила достатньо збагаченого урану для виготовлення різноманітної зброї у разі якщо керівництво країни вирішить мілітаризувати свою атомну роботу. Хоча Іран завжди заявляв, що його програма є виключно мирною, світові держави посилалися на угоду 2015 року для підвтердження цих заяв.

Нагадаємо, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вважають, що якість запасів іранського урану, що зростають і які збагачені до 60% чистоти, є практично невідмінною від якості бомби.

Політика може перешкодити будь-якій зі сторін прийняти пропозиції ЄС. Іран знає, що відмова від своїх ядерних досягнень означатиме відмову від переговорних важелів, накопичених роками. У США, де опозиція ядерному пакту є сильною в обох партіях, угода з Іраном може бути складною для президента Джо Байдена, демократи якого вже ризикують втратити контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Додамо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ перебуває в одному кроці від руйнівної ядерної війни та у небезпеці, небаченій з часів холодної війни. На його думку, від ядерного знищення людство відокремлює лише одне непорозуміння чи прорахунок.