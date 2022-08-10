Держдеп США схвалив продаж Бразилії ракет “Javelin”, які отримали популярність після успішного використання ЗСУ, – Reuters

Державний департамент США схвалив можливий продаж Бразилії 222 протитанкових ракетних комплексів “Javelin” на суму 74 мільйони доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційне повідомлення, направлене до Конгресу США.

Схвалення протягом кількох місяців відтягували демократи через побоювання щодо президента країни Жаїра Болсонару, зокрема через його атаки на виборчу систему Бразилії.

Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) заявило, що проінформувало Конгрес про можливий продаж новітніх ракет, які отримали популярність завдяки ефективному використанню українськими військами проти російської бронетехніки. “Javelin” виробляються спільно компаніями Raytheon Technologies Corp та Lockheed Martin Corp.

Заявку Бразилії на придбання ракет зробили ще за президентства Дональда Трампа, союзника Болсонару.

Проти угоди виступили як демократи, так і респбуліканці. Чому високопоставлені законодавці дали бразильській угоді “зелене світло” – невідомо.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи Бразилії справді потрібна така зброя, Пентагон заявив, що продаж ракет підвищить безпеку важливого регіонального партнера США та його здатність “відбивати майбутні загрози”.

Законодавці ще можуть протягом 30 днів заблокувати питання, ухваливши резолюцію як у Палаті представників, так і в Сенаті. Однак такий крок робиться рідко.

Зазначимо, попри схвалення Держдепартаменту, у повідомленні не зазначено, що контракт підписано або завершено переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував Болсонару через "нейтральне" ставлення до війни Росії проти України.

У липні стало відомо, що Бразилія планує укласти з Росією угоду про закупівлю дешевого дизельного палива.