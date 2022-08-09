Сьогодні вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром.
Про це повідомляє "Кримінформ", а також місцеві жителі в соцмережах.
"Очевидці повідомили про кілька вибухів у Новофедорівці в Сакському районі, на заході Криму. Дим видно як на суші, так і в морі", - йдеться в повідомленні.
Офіційних заяв від окупаційної влади поки що немає.
Окупаційна влада Криму підтвердила факт вибухів, але причин поки не називає.
"Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень та не плодити версії", - заявив "радник голови Криму" Олег Крючков.
Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.
Нагадаємо, уночі 3 серпня ЗСУ знищили ще два ворожі склади з боєприпасами в Херсонській області.