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В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки

Там знаходиться військовий аеродром росіян.

В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
Фото: росЗМІ

Сьогодні вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром.

Про це повідомляє "Кримінформ", а також місцеві жителі в соцмережах.

"Очевидці повідомили про кілька вибухів у Новофедорівці в Сакському районі, на заході Криму. Дим видно як на суші, так і в морі", - йдеться в повідомленні.

Офіційних заяв від окупаційної влади поки що немає.

Фото: "Кримінформ"

Окупаційна влада Криму підтвердила факт вибухів, але причин поки не називає.

"Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень та не плодити версії", - заявив "радник голови Криму" Олег Крючков.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

Нагадаємо, уночі 3 серпня ЗСУ знищили ще два ворожі склади з боєприпасами в Херсонській області.

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