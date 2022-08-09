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ДБР повернуло військовим викрадений у 2019 році новітній лазерний прилад розвідки

За документами, комплекс згорів у січні 2019 року під час пожежі у Луганській області.

ДБР повернуло військовим викрадений у 2019 році новітній лазерний прилад розвідки
Фото: Пресслужба ДБР

ДБР повернуло військовим вкрадені у них комплектуючі до автоматизованого комплексу розвідки СН-4003.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники бюро встановили, що у 2019 році у 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади викрали та продали комплекс розвідки, який був прийнятий на озброєння у 2015 році.

"За документами, комплекс згорів у січні 2019 року під час пожежі у Луганській області. Однак працівники бюро з’ясували, що насправді він був викрадений з військової частини напередодні", –йдеться у повідомленні ДБР.

Повідомляється, що лазерний прилад розвідки, який є основною частиною комплексу, був вилучений у приватної особи, яка переховувала його впродовж тривалого часу. На той момент вартість приладу становила майже 550 тис. гривень.

"Відтепер справний прилад буде допомагати бити ворога на передовій", – прогнозують в бюро.

Також повідомляється, що у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 (Викрадення військового майна, в умовах особливого періоду) КК України, встановлюється причетність конкретних осіб до викрадення комплексу, а також вживаються дії щодо пошуку іншого військового майна, яке "згоріло" під час пожежі.

Нагадаємо, вчора ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому міністру оборони Єжелю. Підозру висунули за сприяння окупації АР Крим.

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