Харківські угоди: ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому міністру оборони Єжелю

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому очільнику Міністерства оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання Харківських угод сприяв РФ в окупації АР Крим.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів усі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив увесь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ із питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, проєкти цих документів колишній міністр, який у 2018 році отримав статус біженця у Білорусі, погодив не відвідуючи засідання Кабінету Міністрів України, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України.

"Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу ЗС РФ, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь Чорноморського флоту РФ, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових угод", - додають у бюро.

За висновками слідства, колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, минулого року СБУ почала розслідувати обставини підписання та ратифікації ВР у 2010 році угоди щодо перебування на території України Чорноморського флоту РФ.

В січні 2021 року Януковичу оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди", а в жовтні Печерський суд заочно арештував Азарова за тією ж підозрою.

Також наприкінці липня 2022 року ДБР повідомило про підозру в держзраді через "Харківські угоди" Лавриновичу та Грищенку.