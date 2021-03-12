СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод"

Служба безпеки України досліджує обставини підписання та ратифікації ВР у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади", - сказано в повідомленні.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

"З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії", - повідомляють у спецслужбі.

Нагадаємо, вчора РНБО ухвалила рішення, згідно з яким СБУ перевірятиме мотивацію депутатів, які голосували за так звані Харківські угоди, згідно з якими Росія розмістила свій флот у Криму.

За підсумками засідання секретар СНБО Олексій Данілов зазначив, що у списку на перевірку є і чинні нардепи, і олігархи, і "перелік осіб, який для вас дуже цікавий".

Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Від Партії регіонів за було 160 голосів (зі 161 члена фракції), весь склад Компартії (27 людей), 20 нардепів Блоку Литвина (теж весь склад), 13 позафракційних, зокрема Інна Богословська і Василь Кисельов, 9 від БЮТ (сама Тимошенко виступала проти), 7 від НУНС.