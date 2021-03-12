Марина Порошенко: у медзакладах Києва працюють 30 тисяч людей, щеплення отримали лише 650

За її словами, працює тільки половина з 12 мобільних бригад, які мають сьогодні щеплювати населення.

Столичні медзаклади мають готуватись до стрімкого зростання кількості госпіталізацій хворих на коронавірус – про це в інтерв’ю Громадському радіо сказала голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. Вона наголосила, що нова хвиля була неминучою через безвідповідальність центральної влади.

«Це було очікувано, що буде нова хвиля коронавірусу в Україні. Тому що, на жаль, у західних районах гірськолижні курорти у нас не закривалися, вище керівництво країни показало приклад, як гарно без масок в натовпі їздити, спускатися і фотографуватися в горах. Тому саме зараз в цих регіонах ми спостерігаємо таку велику хвилю захворюваності на коронавірус. Закарпатська область – де більше 80, майже 90 випадків на 100 тисяч населення, в Чернівецькій – більш ніж 90, в Івано-Франківській – 136 випадків госпіталізації на 100 тисяч населення», – констатує Марина Порошенко. Вона зауважила, що для стійкості медичної системи прийнятною є норма 60 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Голова профільної комісії Київради зазначила, що столиця вже підходить до межі.

«Зараз ми знаходимося в помаранчевій зоні, і у нас майже 80 випадків захворювання на добу на 100 тисяч населення. Але ми спостерігаємо тенденцію, коли на 10% зростає цей показник за тиждень, і таким чином на кінець березня ми вже можемо теж увійти в червону зону», – наголошує Марина Порошенко.

Вона повідомила, що у Києві наразі є 5009 ліжок для хворих на ковід, 80% з яких оснащені киснем.

«На жаль, вже наближається цифра заповнюваності цих ліжок до 60%. Це високий показник. Тому сьогодні ми маємо готуватись мати запасні ліжка, які при необхідності треба буде відкрити. Треба дбати про здоров’я наших лікарів і їх щепити своєчасно. Але ми бачимо, що тільки невелику кількість вакцини ми отримали на місто Київ, і на вчорашній день було прищеплено тільки 650 працівників медичних», – застерігає Марина Порошенко. Вона також зазначила, що тільки в муніципальних медичних закладах працюють 30 тисяч співробітників.

«Працює тільки половина з 12 мобільних бригад, які мають сьогодні щеплювати населення. З такими темпами ми запізнюємось і не встигаємо», – констатує Порошенко.

«Хочу сказати, що прищеплюватись обов’язково треба. Це захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити для того, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який ми відчуємо», – наголошує Марина Порошенко.