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Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі російський Генштаб запозичив у Waffen SS, - Олександр Турчинов

Екссекретар РНБО розповів про структуру російських військ, які протистояли Україні на Донбасі.

Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі російський Генштаб запозичив у Waffen SS, - Олександр Турчинов
Фото: facebook/rnbo

Російські окупаційні війська, які протистояли українській армії на Донбасі, складалися з трьох частин. Перша частина – це були регулярні російські військові підрозділи.

Друга була побудована за принципом Waffen SS, який Генеральний штаб РФ запозичив у нацистської Німеччини. Ці підрозділи формувалися з колаборантів, але на командних посадах були кадрові російські офіцери. Третя складова була найбільш небезпечною – це професійні вбивці-найманці, представники приватних військових компаній.

Про це екссекретар РНБО, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов розповів в ефірі 5 каналу.

За його словами, солдати з перекинутих на Донбас регулярних військових частин РФ не були вмотивовані, воювали за наказом. "Потрапляючи в полон, розповідали все, що знають і не знають", – додав Турчинов.

"Друга складова, яка і зараз активно використовується під час війни на сході України, комплектувалась російським Генеральним штабом за схемою Waffen SS, коли військові підрозділи складаються з місцевого кримінального елемента, безробітних колаборантів, а на командних посадах перебувають російські кадрові офіцери", – пояснив керівник Центрального штабу ЄС, додавши, що ці підрозділи, як і регулярні війська, підпорядковані 8-й армії Південного військового округу РФ, але мали погану дисципліну та дуже низький професійний рівень.

Щодо третьої складової окупаційних військ, екссекретар РНБО України назвав її найбільш небезпечною – "це так звані найманці – представники приватних військових компаній".

"Технологія залучення до бойових дій ПВК відпрацьовувалася росіянами в Україні, і після цього активно використовувалася в Сирії та в інших гарячих точках", - сказав він, наголосивши, що це професійні вбивці, які пройшли військову службу та спецпідготовку.

"Їх озброювала російська армія, а фінансували через приватні військові компанії, на кшталт ПВК "Вагнера" російського мільярдера Пригожина. Вони були вмотивовані вбивати, тому що за кожного вбитого українця, за кожен збитий літак чи гелікоптер, за кров і сльози українців, вони отримували додаткову винагороду. За ці вбивства вони також отримували державні нагороди від Путіна. Це були найбільш небезпечні, жорстокі і професійно підготовлені військові злочинці", - сказав Олександр Турчинов.

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