Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії до вересня

Замороження активів і заборона на в'їзд чинні для 177 фізосіб і 48 компаній.

Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії на шість місяців, до 15 вересня 2021 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для 177 фізичних осіб і 48 організацій і компаній.

Нагадаємо, європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими, ще у березні 2014 року, були введені індивідуальні санкції "за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Їх продовжують що півроку.

Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати з окупованим Росією Кримом, чинні до 23 червня 2021 року. Термін дії економічних санкцій минає 31 липня 2021 року.