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Зеленський запросив президента Австрії в Україну на День Незалежності

Президенти по телефону поговорили про коронавірус і вакцини.

Зеленський запросив президента Австрії в Україну на День Незалежності
Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський запросив президента Австрії Александра Ван дер Беллена в Україну на День Незалежності.

Про це повідомив Офіс президента за підсумками телефонної розмови Зеленського і Ван дер Беллена.

Основною темою розмови стали заходи, які вживаються в Україні та Австрії проти коронавірусу.

Зеленський вказав на важливість солідарного розподілу сертифікованих вакцин, а президент Австрії підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX.

"На мою думку, найважливіше – щоб ця вакцина була якісною та ефективною. Що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення в нашій країні", – сказав Зеленський.

Він також подякував Ван дер Беллену за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і санкцій проти Росії.

"Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи [Кримська платформа], який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України", - сказано в повідомленні.

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