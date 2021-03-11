СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"

У списку на перевірку є чинні нардепи та олігархи, повідомив секретар РНБО.

Служба безпеки України перевірятиме мотивацію депутатів, які голосували за так звані Харківські угоди, згідно з якими Росія розмістила свій флот у Криму.

Про це на пресбрифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми прийняли на засіданні рішення - доручення Служба безпеки отримала. Всі депутати, які приймали участь, які були депутатами, які голосували за і які не голосували за - будуть з'ясовувати, з яких причин, з якої мотивації і як це все відбувалося", - повідомив він.

Данілов додав, що у списку на перевірку є і чинні нардепи, і олігархи, і "перелік осіб, який для вас дуже цікавий".

Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Від Партії регіонів за було 160 голсів (зі 161 члена фракції), весь склад Компартії (27 людей), 20 нардепів Блоку Литвина (теж весь склад), 13 позафракційних, зокрема Інна Богословська і Василь Кисельов, 9 від БЮТ (сама Тимошенко виступала против), 7 від НУНС.