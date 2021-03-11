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НАЗК оновило реєстр корупціонерів

Сайт отримав покращений пошук та додаткові можливості для учасників тендерів.

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило реєстр корупціонерів. Презентація нового порталу corruptinfo.nazk.gov.ua відбулося в четвер у Києві.

Як повідомляється на сайті НАЗК, реєстр отримав вдосконалений пошук та карту, яка показуватиме, скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

Також додано інтеграцію з Prozorro, завдяки якій державні установи зможуть дізнатися, чи є в реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері, а компаніям не потрібно буде витрачати додатковий час на формування відповідної довідки.

Оновлення реалізували за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", у межах підтримки розвитку сфери відкритих даних в Україні.

Реєстр корупціонерів містить інформацію про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр із лютого 2019 року, раніше цим займалося Міністерство юстиції України. Дані вносяться до реєстру на підставі рішень судів, які надходять до НАЗК, або на підставі наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

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