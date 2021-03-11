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Главу спецслужби Словаччини затримали за корупцію

Пчолінського затримали у справі про хабарництво лідера Християнсько-демократичного руху Бориса Коллара.

У Словаччині затримали керівника інформаційної служби (SIS) Владіміра Пчолінського, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Пчолінського у четвер вранці затримали співробітники Національної кримінальної агенції (NAKA) у справі про хабарництво лідера Християнсько-демократичного руху Бориса Коллара.

Пчолінський свого часу був членом цієї партії, хоча раніше заявляв, що покинув рух у 2007 році і більше не мав до нього стосунку.

Словацька інформаційна служба вела справу Коллара, якого підозрюють у хабарництві суддям, але, як вважає антикорупційне агентство, за вказівкою нового керівника Пчолінського вони мали припинити цю діяльність і не розслідували справу Коллара.

Пчолінського було призначено на посаду у квітні 2020 року вже новою владою. На посаду його номінувала коаліційна партія "Ми – родина", а його дружина і брат входять до керівництва цієї політичної сили та є одними з найактивніших її політиків. У кінці жовтня минулого року поліція все ж заарештувала Коллара, і він все ще перебуває під вартою.

Словацька інформаційна служба (SIS) є цивільним розвідувальним та контррозвідувальним органом, її аналогом в Україні є Служба безпеки України. Словацькі ЗМІ зазначають, що навіть у минулому Пчолінський часто мав інформацію, до якої звичайні люди просто не мають доступу.

Нагадаємо, 2 грудня словацька поліція в рамках антикорупційного розслідування затримала олігарха Ярослава Гашчака, другого в списку найбагатших людей країни. Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

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