SpaceX запустила в космос чергову партію з 60 супутників для проєкту Starlink

Американська компанія SpaceX запустила в космос ще 60 супутників для орбітальної мережі Starlink. Про це компанія повідомила у своєму твітері.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся близько третьої ночі за місцевим часом (10:13 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал. Через кілька хвилин перша ступінь ракети здійснила успішну посадку на баржу Just Read the Instructions.

Це вже 21-й запуск супутників Starlink, їх загальна кількість уже перевищує 1100 штук.

Але це все ще мала частина від запланованих кількох десятків тисяч супутників. Перша група з приблизно півтори тисячі супутників буде розташовуватися на 550-кілометрових орбітах, а потім до них додадуть супутники з більш високими орбітами для поліпшення покриття та більш низькими для користувачів, яким потрібна менша затримка сигналу.

Компанія Ілона Маска є найбільшим супутниковим оператором у світі.