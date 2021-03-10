Google сплатив у Росії штраф за невидалення "заборонених" сайтів з пошуку

Про який саме контент йдеться, в повідомленні не уточнюється.

Компанія Google сплатила у Росії штраф в розмірі 3 млн рублів (близько 1,13 млн гривень) за невидалення забороненого контенту з пошукової видачі.

Про це повідомляє пресслужба Роскомнагляду.

Про який саме контент йдеться, в повідомленні не уточнюється.

Це не перший штраф для Google в Росії. У 2019 році компанію було оштрафовано на 700 тис. рублів (приблизно 263,7 тис. гривень) за невидалення забороненого контенту з пошукової видачі.

25 травня 2020 року суд знову оштрафував Google на 1,5 млн рублів (понад 565 тис. гривень) через те, що не весь “заборонений” контент було видалено.

17 грудня 2020 року суд Москви призначив Google третій штраф у розмірі 3 млн рублів.

Нагадаємо, на території Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter, а Роскомнагляд вимагає від соцмережі "дотримуватися норм російського законодавства та захистити росіян від впливу протиправного контенту".