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В Росії сталися перебої в роботі сайтів державних органів

Проблеми з доступом пояснили несправністю мережі "Ростелекому".

В Росії сталися перебої в роботі сайтів державних органів
Фото: Google

В середу вранці в Росії сталися перебої в роботі сайтів державних органів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, частково чи повністю перестали працювати сайти Державної думи (duma.gov.ru), Кремля (kremlin.ru), прем'єр-міністра (premier.gov.ru), Роскомнадзору (rkn.gov.ru), московської мерії (mos.ru).

Перед цим стався збій в роботі одного з найбільших російських провайдерів "Ростелеком", який також надає послуги хостингу.

В Міністерстві цифрового розвитку Росії заявили агентству ТАСС, що проблеми з доступом до сайтів пов'язані з несправністю в роботі маршрутизаторів мережі "Ростелеком".

Нагадаєм, кілька днів тому The New York Times написало про те, що протягом найближчих тижнів США зроблять серію кібератак на Росію у відповідь на проникнення у мережі своїх урядових установ. За інформацією газети, таємні дії щодо російських мереж будуть "очевидні для президента РФ Володимира Путіна, розвідки і збройних сил", але не для решти світу. 

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