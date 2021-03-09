Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"

Шоумен та колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула залишає телевізійне шоу "Де логіка", яке виходило на "Новому каналі" за франшизою російського телеканалу ТНТ.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні в ефірі "Нового каналу" буде показано перший з 15-ти випусків програми «Де логіка?», яку "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків – це перший сезон цього шоу... Перший і останній за моєї участі у ньому, як ведучого", - написав Притула.

Він пояснив, що прийняв таке рішення через те, що шоу з аналогічною назвою і в такому самому форматі виходить на російському телеканалі ТНТ. Притула нагадав, що вже звертався з проханням надати інформацію про кінцевих бенефіціарів формату. У січні він пообіцяв піти з шоу, якщо з'ясується, що у "Нового каналу" є домовленості з російським ТНТ.

"Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде. Дякую за увагу", - додав Притула.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, на "Новому каналі" відбудеться прем'єра шоу "Де логіка?", ведучим якого буде Притула. Шоу з аналогічною назвою і в такому самому форматі із 2015 року виходить на російському телеканалі ТНТ. Його випуском займається Comedy Club Production.

На виборах мера Києва Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу він заявив, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду.

У лютому Притула також зазначив, що залишається в політиці, незважаючи на вихід з керівництва партії "Голос".