Окупанти дев’ять разів за добу порушили режим припинення вогню на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують систематично ігнорувати мирні домовленості. Так, протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил підтримувані РФ бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

Зокрема, поблизу Луганського окупанти за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч Опитного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті Золотого-4 - ще й зі стрілецької зброї. У районі селища Лебединське противник обстрілював українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - повідомляють у штабі.

Від початку цієї доби, 9 березня, зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Красногорівки противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку березня окупаційна влада на Донбасі заявила про вихід з перемир'я і дозволила своїм військам відкривати "попереджувальний вогонь".

Учора громадська організація "Східна правозахисна група" заявила, що в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей активно готуються до бойових дій. З Росії почали заходити колони з соляркою і військовою технікою.