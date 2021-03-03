​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"

Окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.

Про це повідомляє видання "ОстроВ".

У "екстреній заяві" так званої народної міліції "ДНР" терористи вказали, що "у зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів республіки, з метою захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Наразі розпочалося загальне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Голова української делегації Леонід Кравчук одразу заявив протест проти заяви "народної міліції ДНР".

"Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", - наголосив Кравчук.

Консультації продовжуються.

Українська сторона ТКГ також нагадала слова президента Європейської ради Шарля Мішеля, який вчора відвідав Донбас.

"На жаль, Росія не відповіла на позитивні кроки України з виконання Мінських домовленостей. Тому наші економічні санкції проти Росії залишатимуться чинними. Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до неконтрольованих урядом районів України. Пандемія КОВІД-19 не має бути підставою для подальшого відторгнення цих регіонів від України. Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - заявив Мішель.

Нагадаємо, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня Україна запропонувала напрацювати єдиний План спільних кроків щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому слід врахувати пропозиції всіх сторін.

Як відомо, окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях представляють журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш.

У січні Гармаш повідомив, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді він зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

В ОБСЄ заявляли, що переговори політичної підгрупи ТКГ стосовно Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.