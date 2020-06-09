Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)

"Речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество", – отметил Денис Казанский

Фото: facebook.com/den.kazansky Денис Казанский

Начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут консультировать представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.

Эту информацию в комментарии LB.ua подтвердил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Да, мы начали!" - сообщил он.

Советники делегации Украины имеют право выступления по вопросам, которые нуждаются в обсуждении и консультации с представителями ОРДЛО согласно с положениями Минских договоренностей.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook объяснил, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть пункты о том, что вопросы местных выборов в ОРДЛО и закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

"Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет. Речь о другом. Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Можно относиться как угодно к этим пунктам, но они есть в документе, который подписала украинская сторона. При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", - отметил Казанский.

От ОРДЛО выступали граждане России, при этом переселенцы не могли принимать участие в заседаниях ТКГ.

"Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы - во-первых, в отличие от боевиков "ЛДНР" мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать", - подчеркнул Денис Казанский.

Журналист и другие представители ОРДЛО выступают против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

"Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", - подытожил журналист.

Обновлено 9:45. Журналист Сергей Гармаш сообщил, что уже сегодня, 9 июня, будет участвовать в работе политической подгруппы.

Фото: facebook.com/sergiy.garmash Сергей Гармаш

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов. Россия, как сторона конфликта, тоже может "приглашать" туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией", - написал он.

Напомним, что Денис Казанский является уроженцем Донецка. Стал известен за критику Партии регионов и осветлении проблем Донецкой области. В 2014 году начал писать для "Українського тижня". В 2016 работал ведущим телепрограммы "Блогеры" на канале 3s.tv.

Сергей Гармаш - уроженец Енакиево. Является главным редактором журнала "ОстроВ".