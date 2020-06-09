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В Киеве арбитражного управляющего уличили во взяточничестве

Ему готовят сообщение о подозрении.

В Киеве арбитражного управляющего уличили во взяточничестве
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачили в двух эпизодах получения неправомерной выгоды арбитражного управляющего.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры №6.

"Согласно материалам следствия, арбитражный управляющий требовал от представителя субъекта хоздеятельности 10 тыс. долларов США за отказ от иска, который находится на рассмотрении в Хозяйственном суде, - о признании права собственности на объект недвижимости. При получении оговоренной суммы правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что задержанный ранее также пытался мошенническим путем завладеть 100 тыс. долларов США путем подстрекательства к даче взятки за якобы влияние на судью Хозсуда при принятии решения о ликвидации предприятия.

"По данному эпизоду правоохранители задокументировали получение «аванса» в сумме 5 тыс. долларов США. Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении. Следственные действия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее бывшему адвокату дали 5 лет условно за предложение взятки в размере $5 млн главе Фонда госимущества.

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