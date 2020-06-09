"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)

Концерн "Укроборонпром" 9 июня уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца и назначил временным и.о. вице-президента по проектированию Александра Лося. Об этом сообщили на сайте госконцерна.

Указ об увольнении Донца и назначении Лося подписал гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"Накануне комиссия завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в СБУ и НАБУ. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Украины, по данным СБУ, изложенным в письме от 16 апреля относительно информации о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанным с бездеятельностью и бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов", - говорится в сообщении.

Проверка установила факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, нарушении и злоупотреблении со стороны руководства, что могли привести к значительным убыткам государству и вреде репутации самого крупного авиационного предприятия Украины.

"Результаты проверки с материалами относительно действий руководства, которые имеют признаки уголовных правонарушений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы. Акт проверки также направлен комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабмину и Офису президента. С актом и материалами проверки руководство концерна ознакомило главу Профсоюза авиастроителей", - подытожили в "Укроборонпроме".

Напомним, что в июле прошлого года контрразведчики СБУ разоблачили полковника из Министерства обороны, который организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".