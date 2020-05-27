Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", представило комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ", который был восстановлен предприятием после долгого простоя.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Целью сегодняшней демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" является подтверждение готовности последнего к выполнению боевых задач. Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении ВСУ, и предложить свой вариант модернизации", - заявил директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус отметил, что автоматизированная станция радиотехнической разведки "Кольчуга" - это "пример высокотехнологичной украинской разработки, на которую может делать ставку отечественный оборонно-промышленный комплекс".

"У нас есть конкретная программа модернизации этой системы, которая сделает ее действительно сверхмощным комплексом с уникальными возможностями. Причем, такая модернизация будет происходить в партнерстве с частным предприятием, что может стать одним из удачных примеров государственно-частного партнерства в оборонной сфере", - сказал он.

Фото: "Укроборонпром"

В демонстрации "Кольчуги" также приняли участие представители Главного управления разведки Минобороны, Генерального штаба ВСУ и других оборонных предприятий.

Фото: "Укроборонпром"

Напомним, станции радиотехнической разведки "Кольчуга" производились на ГАХК "Топаз" в Донецке, но после начала военной агрессии России предприятие было эвакуировано в Запорожскую область.

В 2016 году "Укроборонпром" заявил, что готов возобновить производство "Кольчуг" на мощностях своих предприятий.

Комплекс "Кольчуга" состоит из трех станций. Он способен с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на расстоянии до 600 км в глубину территории и на 150 км по фронту, а для воздушных целей летящих на высоте 10 км - до 800 км.