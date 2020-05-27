Подозреваемые незаконно въехали в Украину и пытались сбежать в Молдову.

Фото: npu.gov.ua

Полиция по горячим следам раскрыла покушение на убийство 37-летнего мужчины, которое произошло вечером 26 мая в центре Киева на Печерске.

На сайте Нацполиции говорится, что пострадавший - гражданин Черногории, который находился в международном розыске как один из лидеров картеля, поставляющего наркотики в страны Европы.

По мнению полицейских, основной версией покушения является преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Подозреваемых в покушении удалось поймать в течение нескольких часов. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии (один находится в международном розыске за заказное убийство). Несмотря на закрытые для иностранцев границы, они приехали в Украину в начале мая, купили автомобиль, огнестрельное оружие и начали слежку за жертвой.

Выбрав дату убийства, фигуранты устроили засаду у дома потерпевшего. Совершив пять выстрелов в жертву, двое киллеров сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они вышли из машины и подожгли его, чтобы замести следы. Дальше их подобрали сообщники, и вместе они направились в сторону Одесской области, чтобы там перейти границу с Молдовой.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

"Утром при въезде в Одессу сотрудники Департамента стратегических расследований, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Киллеры задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, им предъявят подозрение в покушении на убийство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua