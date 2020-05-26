Что подарить девушке на день рождения? Топ 5 оригинальных идей

Многие представители сильного пола хотят удивить свою любимую девушку в ее день рождения, но с каждым годом сделать это все сложнее. Именно поэтому, мы создали топ 5 презентов, которые ей точно понравятся благодаря своей оригинальности.

Поход в spa

В наше время более актуальными являются не материальные вещи, а именно эмоции в подарок. В связи с этим, стоит дарить то, что точно принесет ей много положительных впечатлений и поможет расслабиться. Поход в spa салон - это фактически беспроигрышный вариант для презента, ведь редкая девушка не мечтает провести день с возможностью отдохнуть, получить пользу для своей кожи и здоровья, да и просто отвлечься от обычных дел. Вы можете выбрать для нее медовое, шоколадное, винное, лавандовое спа, стоунтерапию, флоатинг, арома массаж и многое другое.

Сертификат на индивидуальный пошив белья

Если вы хотите подарить девушке красивое и элегантное белье, но боитесь не угадать с фасоном или с размером, то это прекрасная альтернатива для вашего презента! С вашей любимой снимут все нужные мерки, подберут подходящие материалы и она сама выберет, какой модели и в какой цветовой гамме будет ее комплект. Учитывая тот факт, что все девушки любят эксклюзивные вещи, то этот подарок точно придется ей по душе.

Съедобный букет

Вы наверняка не единожды дарили своей любимой цветы или же красивые и более практичные растения в горшочках. Но если вы хотите вручить что-то более оригинальное, то обратите свое внимание на композиции из сладостей, фруктов, овощей, снеков или мягких игрушек. Поверьте, она оценит такой необычный букет, ведь выглядит он действительно эффектно.

Органайзер для косметики или украшений

Это не просто оригинальный, но и очень практичный вариант для подарка. С его помощью ваша любимая девушка сможет хранить всю свою декоративную косметику или ювелирные изделия в одном месте, что минимизирует возможность их потери. Кроме того, такой девайс занимает не так много места и очень экономит пространство, что тоже является его безусловным плюсом. При этом, вы можете выбрать свой индивидуальный дизайн для такого кейса, или же остановиться на варианте с гравировкой в виде ее имени

Романтическая прогулка на яхте

Такой вариант подойдет в том случае, если ваша любимая родилась в период с мая по октябрь, иначе придется подождать для реализации впечатления к этому периоду.

Прогулка на яхте - это мечта многих представительниц слабого пола, именно поэтому они считают ее довольно таки романтичной. Вы сможете вместе посмотреть пейзажи своего города, а также устроить для нее фотосессию, которой она в дальнейшем сможет похвастаться перед своими подругами. Кроме того, отличным решением будет организовать небольшой пикник прямо на борту, выбрав для этого легкие закуски, конфеты, фрукты и шампанское.

Выбирайте один из предложенных вариантов или же реализует свою оригинальную идею и радуйте свою любимую в этот важный для нее день!