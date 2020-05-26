В среду в Киеве до +17 градусов, кратковременный дождь

В среду, 27 мая, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем возможна гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, грозовые дожди, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозами, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозами, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

26 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.