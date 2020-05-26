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В киевских монастырях УПЦ МП сняли карантин

На коронавирус проверили больше тысячи священнослужителей.

В киевских монастырях УПЦ МП сняли карантин

В киевских монастырях УПЦ Московского патриархата сняли карантин, сообщил на ежедневном брифинге во вторник мэр Виталий Кличко.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях", - рассказал он.

За время карантина киевские медики проверили на коронавирус более тысячу священнослужителей. Кличко сказал, что такие противоэпидемические мероприятия и строгий карантин позволили локализовать эти очаги заболевания.

"Правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий. Берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - призвал Кличко.

Напомним, что УПЦ МП еще накануне сообщила о прекращении карантина в Лавре.

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