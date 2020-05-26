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Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции 14 раз. В частности, неподалеку Песков и Орехово наемники вели огонь по украинским оборонным укреплениям из 120 мм минометов. Трижды в течение минувших суток под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки. Два раза враг провоцировал украинских воинов в районе Павлополя, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты. Окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Березовой оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Вблизи Марьинки в утреннее и вечернее время российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время заметна огневая активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела из минометов, которые по минским соглашениям не должны находиться на линии боевого соприкосновения. По украинским защитникам неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, вчера в Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива.

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