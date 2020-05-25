В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции военных на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российйско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра. Возле Марьинки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя совершили две вооруженные провокации, используя противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под обстрелами из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оказались украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

Потерь среди военнослужащих не было.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что оккупанты разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке Донецкой области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также