Оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь на Донбассе

За 24 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 12 раз нарушали режим прекращения огня. Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Потерь в результате вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Окрестности Камянки по направлению от оккупированной Васильевки обстреливали из артиллерийских систем 122 мм. Рядом с Авдеевкой применяли ручные противотанковые гранатометы и выпустили 20 мин 82-го калибра.

По окрестностям Красногоровки стреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды возле Старогнатовки - из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного российские наемники стреляли из минометов 120 мм и 82 мм, было выпущено 13 мин. В районе Орехового дважды стреляли из минометов 120 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По Новолуганскому дважды вели огонь по направлению от оккупированного поселка Байрак из ствольной артиллерии 122 калибра (30 снарядов), а также выпустили 26 мин 120-го и 82-го калибра.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало негативную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", - добавили в Минобороны.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования неподалеку Песков стреляли из минометов 120-мм, возле Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил нет.

Напомним, что оккупанты 23 мая обстреляли село Каменка Донецкой области, в результате чего было разрушено два дачных дома. В одном разрушено крышу, в другом - внешнюю стену и кровлю.