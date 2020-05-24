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В Ровно "Ланос" врезался в троллейбус, пострадали четыре человека

Двое из них в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

В Ровно автомобиль "Ланос" врезался в троллейбус, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в воскресенье, 24 мая, около 14 часов на перекрестке улиц Соборная-Королева.

"Водитель автомобиля «Daewoo Lanos» столкнулся с троллейбусом, который выполнял поворот налево", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмировались четверо пассажиров легковушки, двое из которых, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

Водитель за медицинской помощью пока не обращался.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

Напомним, в Одесской области автомобиль съехал в реку, два человека погибли.

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