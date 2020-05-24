Из плена пиратов освободили семерых украинцев, захваченных в конце марта в Гвинейском заливе

Семерых украинцев, которых пираты взяли в плен в Гвинейском заливе 22 марта, удалось освободить. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Граждане Украины были членами экипажа грузового судна MSC TALIA F.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности", - написал министр.

Он также уточнил, что вскоре моряки отправятся домой.

Грузовое судно MSC TALIA F, построенное в 2005 году, ходило под флагом Португалии.

Напомним, ранее у берегов Экваториальной Гвинеи пираты с грузового корабля похитили украинца, члена экипажа судна Rio Mitong.